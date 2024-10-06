Арестованных в Москве адвокатов обвинили в попытке подкупа лиц в суде

Адвокатов Игоря Ушкалова и Павла Шевцова, арестованных Замоскворецким судом Москвы, обвинили в попытке подкупа лиц в суде. Об этом пишет ТАСС.

Фигурирующие в деле денежные средства адвокаты планировали передать должностным лицам в судебной системе с целью изменить постановление Химкинского суда Московской области об изменении меры пресечения бизнесмену Владимиру Барцакину. Его обвиняют в мошенничестве, адвокаты хотели добиться вынесения ему домашнего ареста вместо более жесткой меры.

Адвокатов задержали накануне в столице по подозрению в получении многомиллионной взятки. Речь шла о взятке, сумма которой составляет свыше 30 млн рублей. Других деталей не раскрывали. Уточняется, что подозреваемым грозит до 15 лет колонии.

Позже суд отправил под арест подозреваемых адвокатов Ушкалова и Шевцова до 3 декабря.

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