В Москве арестовали адвоката по делу об афере

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до зимы адвоката Дениса Шапиро по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шапиро. Он задержан до 7 декабря 2024 года.

Подчеркивается, что адвоката обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Мошенничество в особо крупном размере».

В марте Московский городской суд отпустил из СИЗО совладельца холдинга по производству бытовой химии В&В Александра Балаховского.

Таким образом Мосгорсуд отменил постановление Дорогомиловского районного суда Москвы об изменении меры пресечения в отношении Балаховского.

Он является обвиняемым по делу о хищении у юриста Дениса Шапиро. Следствие оценило ущерб, причиненный обществу и лично Шапиро, в 4 млрд рублей. Материалы уголовного дела составляют 53 тома.

Ранее суд Анапы вынес приговор банде мошенников за аферы с недвижимостью на 230 млн рублей.