В Сирии частично удалось восстановить электроснабжение

SANA: восстановлено электроснабжение в провинциях Хомс, Хама и Тартус

В трех провинциях Сирии восстановлена подача электричества. Об этом, ссылаясь на руководителя государственной компании по передаче и распределению электроэнергии Халеда Абу Дея, сообщает информационное агентство SANA.

По словам чиновника, электроснабжение восстановлено в провинциях Хомс, Хама и Тартус. Дей отметил, что подача электроэнергии постепенно вернется и в остальные провинции страны.

1 апреля сообщалось, что в столице Сирии Дамаске и на значительной части территории республики произошло масштабное отключение электроэнергии. По сведениям, поступившим из министерства энергетики страны, причиной блэкаута стали неисправности в нескольких точках электросети. Власти принимают экстренные меры для решения возникших проблем. Над устранением неисправностей работают ремонтные бригады.

31 марта министр транспорта в новом сирийском правительстве Яаруб Бадра заявил, что европейские авиакомпании могут возобновить прямое авиасообщение с Сирией.

Ранее новый министр экономики Сирии призвал мировое сообщество помочь восстановить страну.