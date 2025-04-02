Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сирии частично удалось восстановить электроснабжение

SANA: восстановлено электроснабжение в провинциях Хомс, Хама и Тартус
close
Mahmoud Hasano/Reuters

В трех провинциях Сирии восстановлена подача электричества. Об этом, ссылаясь на руководителя государственной компании по передаче и распределению электроэнергии Халеда Абу Дея, сообщает информационное агентство SANA.

По словам чиновника, электроснабжение восстановлено в провинциях Хомс, Хама и Тартус. Дей отметил, что подача электроэнергии постепенно вернется и в остальные провинции страны.

1 апреля сообщалось, что в столице Сирии Дамаске и на значительной части территории республики произошло масштабное отключение электроэнергии. По сведениям, поступившим из министерства энергетики страны, причиной блэкаута стали неисправности в нескольких точках электросети. Власти принимают экстренные меры для решения возникших проблем. Над устранением неисправностей работают ремонтные бригады.

31 марта министр транспорта в новом сирийском правительстве Яаруб Бадра заявил, что европейские авиакомпании могут возобновить прямое авиасообщение с Сирией.

Ранее новый министр экономики Сирии призвал мировое сообщество помочь восстановить страну.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами