В Сирии заявили, что мировые авиакомпании могут возобновить полеты в страну

Европейские авиакомпании могут возобновить прямое авиасообщение с Сирией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил министр транспорта в новом сирийском правительстве Яаруб Бадра.

По его словам, не Сирия стала причиной нарушения авиасообщения между арабской республикой и остальным миром.

«Это произошло после решений иностранных компаний, которые прекратили предоставлять транспортные услуги сирийским аэропортам и не позволили национальному авиаперевозчику осуществлять полеты в европейские (города). Я полагаю, что теперь настало время для возвращения этих компаний в Сирию», — сказал Бадра.

До этого министр экономики в новом правительстве Сирии Нидаль аш-Шаар призвал мировое сообщество помочь с восстановлением республики.

В состав нового переходного правительства Сирии вошли 22 министра. При этом главы МИД Асаад Хасан аш-Шибани и минобороны Мурхаф Абу Касра, занимавшие посты в предыдущем кабинете, сохранили свои должности. Временный сирийский президент Ахмед аш-Шараа, согласно конституционной декларации от 13 марта, будет руководить работой правительства, сосредоточив в своих руках исполнительную власть.

Ранее власти Сирии потребовали от России выдать Асада.