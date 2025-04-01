Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сирии произошло масштабное отключение электричества

В Дамаске и на значительной части территории Сирии отключилось электричество
close
AP

В столице Сирии Дамаске и на значительной части территории страны произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

По сведениям, поступившим из министерства энергетики республики, причиной блэкаута стали неисправности в нескольких точках электросети. Власти принимают экстренные меры для решения возникших проблем. Над устранением неисправностей работают ремонтные бригады. Подача электричества в Дамаск будет восстановлена в течение нескольких часов.

Внезапное отключение электричества не повлияло на работу международного аэропорта сирийской столицы. Диспетчерский контроль и навигация обеспечиваются в полном объеме, в воздушной гавани продолжают приземляться самолеты.

1 апреля сообщалось, что в окрестностях Дамаска патруль сил безопасности новых властей страны обстреляли сторонники экс-президента Башара Асада. Инцидент произошел в населенном пункте Наджха, расположенном южнее сирийской столицы.

Ранее новый министр экономики Сирии призвал мировое сообщество помочь восстановить страну.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами