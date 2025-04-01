В Сирии произошло масштабное отключение электричества

В Дамаске и на значительной части территории Сирии отключилось электричество

В столице Сирии Дамаске и на значительной части территории страны произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

По сведениям, поступившим из министерства энергетики республики, причиной блэкаута стали неисправности в нескольких точках электросети. Власти принимают экстренные меры для решения возникших проблем. Над устранением неисправностей работают ремонтные бригады. Подача электричества в Дамаск будет восстановлена в течение нескольких часов.

Внезапное отключение электричества не повлияло на работу международного аэропорта сирийской столицы. Диспетчерский контроль и навигация обеспечиваются в полном объеме, в воздушной гавани продолжают приземляться самолеты.

1 апреля сообщалось, что в окрестностях Дамаска патруль сил безопасности новых властей страны обстреляли сторонники экс-президента Башара Асада. Инцидент произошел в населенном пункте Наджха, расположенном южнее сирийской столицы.

Ранее новый министр экономики Сирии призвал мировое сообщество помочь восстановить страну.