Новый министр экономики Сирии обратился к мировому сообществу

Министр экономики в новом правительстве Сирии Нидаль аш-Шаар призвал мировое сообщество помочь с восстановлением республики, передает Al Hadath.

По мнению аш-Шаара, сейчас у властей страны есть возможность восстановить экономику на более прочной основе. Они намерены сосредоточиться на укреплении производства, поддержке малых и средних предприятий и привлечении зарубежных инвестиций.

«Мы призываем международное сообщество внести свой вклад в процесс восстановления того, что было разрушено прежним режимом», — сказал министр.

Он добавил, что власти создадут в республике новые рабочие места и повысят прозрачность, чтобы сделать инвестиционную среду безопаснее и привлекательнее.

В состав нового переходного правительства всего вошли 22 министра. При этом главы МИД Асаад Хасан аш-Шибани и минобороны Мурхаф Абу Касра, занимавшие посты в предыдущем кабинете, сохранили свои должности. Временный сирийский президент Ахмед аш-Шараа, согласно конституционной декларации от 13 марта, будет руководить работой правительства, сосредоточив в своих руках исполнительную власть. Он поздравил народ республики с формированием «правительства созидания и перемен», которое возьмется за реконструкцию и проведет реформы.

Ранее в кабмин Сирии попала женщина.