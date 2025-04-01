Суд продлил арест экс-замглавы Ростовской области

Экс-замглавы Ростовской области Федотова останется в СИЗО до 2 июля

Басманный районный суд Москвы оставил бывшую замгубернатора — министра финансов Ростовской области Лилию Федотову в СИЗО по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Басманный районный суд Москвы продлил Федотовой срок содержания под стражей до 2 июля 2025 года», — говорится в сообщении.

Федотову арестовали в феврале этого года. По данным Следственного комитета, в 2020 году женщина взяла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставке свыше 6% годовых для нужд региона.

В ходе расследования стало известно, что ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 млрд рублей. На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

17 марта Федотову уволили с должности замгубернатора.

Ранее сообщалось, что на начальника отдела омской полиции завели дело за рукоприкладство.