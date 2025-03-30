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На начальника отдела омской полиции завели дело за рукоприкладство

В Омске на полковника полиции Чегодайкина возбудили дело за рукоприкладство
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УМВД России

В Омске против полковника полиции Василия Чегодайкина возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. Об этом сообщил источник «Коммерческих вестей».

Полковник возглавляет отдел по расследованию преступлений в сфере экономики в городском управлении МВД. Информацию об уголовном деле подтвердили в правоохранительных органах.

По данным источника издания, причиной открытия дела стало грубое обращение с посетителем отдела. Как утверждается, полковник силой вытолкал мужчину, который пришел за документами. Инцидент попал на видео.

Дело расследует региональное управление Следственного комитета. Чегодайкину инкриминируется статья «Превышение должностных полномочий».

До этого бывшего мэра муниципального образования «Корсаковский городской округ» и его заместителя задержали за превышение должностных полномочий, на них завели уголовное дело.

Ранее экс-замначальника МВД Северной Осетии обвинили в ДТП четырехлетней давности.

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