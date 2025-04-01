Суд изъял коррупционные активы экс-замначальника краснодарского ГУ МЧС

Краевой суд изъял в пользу государства коррупционные активы экс-замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко почти на 360 млн рублей, заявили в Генпрокуратуре России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что во время работы в МЧС Симоненко использовал служебное положение для незаконного обогащения, а для сокрытия реального материального положения он оформлял имущество на родственников и доверенных лиц.

В Генпрокуратуре добавили, что экс-замначальника фактически являлся владельцем 55 объектов недвижимости, а также 32 автомобилей, на приобретение которых потратил более 300 млн рублей.

До этого третий апелляционный суд в Сочи отказал жене экс-замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко Светлане в снятии ареста со счетов, которые заблокировали в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении ее супруга.

В начале августа Генпрокуратура начала судебный процесс с требованием изъять имущество полковника МЧС Сергея Симоненко и его семьи. В числе обнаруженных активов — 250 млн рублей, 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей, включая премиум-модели. Расследование ведет центральный аппарат СК. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Генпрокуратура объяснила, как подсчитала незаконно нажитое имущество Симоненко.