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Суд отказал жене бывшего замначальника кубанского МЧС в снятии ареста со счетов

«Ъ»: суд в Сочи отказал в разблокировке счетов жены экс-замначальника МЧС Кубани
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МЧС России

Третий апелляционный суд в Сочи отказал жене экс-замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко Светлане в снятии ареста со счетов, которые заблокировали в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении ее супруга. Об этом сообщает «Ъ».

Издание отмечает, что Светлана просила снять арест со счетов для получения денежных средств в пределах прожиточного минимума на каждого члена семьи ежемесячно, в том числе для обеспечения условий проживания несовершеннолетних внуков.

В декабре прошлого года суд уже отказывал супруге и дочери бывшего заместителя начальника краевого главка МЧС в отмене обеспечительных мер в отношении имущества, которое было арестовано по иску Генеральной прокуратуры России в июле прошлого года. Государственное обвинение тогда обратилось с иском о взыскании принадлежащих семье Симоненко активов в доход Российской Федерации.

Краснодарский краевой суд не обнаружил оснований для отмены мер. Третий апелляционный суд оставил решение без изменений. Также суды отказали женщине в снятии ареста с принадлежащей ей недвижимости.

В начале августа Генпрокуратура начала судебный процесс с требованием изъять имущество полковника МЧС Сергея Симоненко и его семьи. В числе обнаруженных активов — 250 млн рублей, 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей, включая премиум-модели. Расследование ведет центральный аппарат СК. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Генпрокуратура объяснила, как подсчитала незаконно нажитое имущество Симоненко.

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