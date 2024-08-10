Генпрокуратура объяснила, как подсчитала незаконно нажитое имущество Симоненко

Доводы Генеральной прокуратуры России о незаконном обогащении заместителя главы МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко основаны на секретных документах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Изложенные в иске Генпрокуратуры материалы об обращении в доход государства имущества Симоненко подтверждаются в том числе документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну и имеющие гриф секретности», — заявили в Генпрокуратуре.

При этом прокуратура требует взыскать с Симоненко и его семьи через суд 120 млн рублей.

До этого стало известно, что в уголовном деле Сергея Симоненко могут появиться новые фигуранты.

7 августа стало известно, что Генеральная прокуратура хочет взыскать с замглавы МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи через суд 120 млн рублей. Чиновника обвиняют в незаконном обогащении. Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что генерал-майор МЧС Бойко признал вину во взяточничестве.