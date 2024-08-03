Генпрокуратура требует изъять имущество замглавы МЧС Кубани. В деле о коррупции замешана его семья Генпрокуратура требует изъять имущество полковника МЧС Симоненко и его семьи

Генпрокуратура начала судебный процесс с требованием изъять имущество полковника МЧС Сергея Симоненко и его семьи. В числе обнаруженных активов — 250 млн рублей, 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей, включая премиум-модели. Расследование ведет центральный аппарат СК.

Генеральная прокуратура России инициировала в Краснодаре судебный процесс с требованием конфисковать имущество заместителя главы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, полковника внутренней службы Сергея Симоненко и членов его семьи.

Иск был подан от имени первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина. В числе ответчиков указаны сам полковник Симоненко, его жена, две дочери, зять и отец. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что у Симоненко и его близких обнаружено имущество, происхождение которого не соответствует их официальным доходам.

«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам», — рассказал собеседник агентства.

^^^Арест и незаконные активы замглавы МЧС^^

Правоохранительные органы обнаружили у Симоненко и его членов семьи имущество, которое включает 250 миллионов рублей, более 50 объектов недвижимости и свыше 20 автомобилей, включая премиум-модели Zeekr, Lixiang L9, BMW X5 и BMW X6. На все обнаруженное имущество наложен обеспечительный арест в рамках судебного разбирательства, начатого 22 июля по исполнительному листу краснодарского суда.

О задержании Симоненко стало известно 1 августа. Задержание произошло на рабочем месте в Краснодаре. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета. Симоненко был претендентом на должность руководителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю, вакантную с сентября 2023 года после ареста предыдущего начальника, генерал-майора внутренней службы Олега Волынкина. В конце июня — начале июля Симоненко исполнял обязанности руководителя, но в середине июля прокуратура потребовала его увольнения по отрицательным мотивам.

Сергей Симоненко начал службу в пожарной охране в 1988 году. В 2009 году он занял пост заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, отвечая за управление надзорной деятельности и пожарный надзор. В октябре 2018 года он был уволен по достижении предельного возраста службы. Однако в сентябре 2022 года Симоненко вернулся на службу, а в октябре 2023 года был назначен заместителем начальника главного управления. Период между 2018 и 2022 годами в его биографии не освещается. В 2017 году он задекларировал доход в 1,1 миллиона рублей, а его супруга — свыше 3,1 млн рублей. Семья владела автомобилями ЗИМ-12 и Skoda, четырьмя земельными участками, двумя нежилыми постройками и жилым домом.