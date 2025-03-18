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В Афганистане женщинам запретили вести эфиры на радио

Талибы в Афганистане запретили женщинам вести развлекательные эфиры на радио
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Markus Schreiber/AP

Чиновники из правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), запретили женщинам проводить развлекательные эфиры на радио в провинции Кандагар. Об этом сообщили в пресс-службе Центра журналистов Афганистана (AFJC) со ссылкой на заявление властей.

«Администрация полностью запретила трансляцию женских голосов и потребовала от средств массовой информации впредь использовать титул «Его Превосходительство Повелитель правоверных, да защитит его Бог» в отношении главы правящей администрации», — говорится в сообщении.

Помимо этого, СМИ запретили публиковать рекламу косметической продукции, а также клиник и больниц без официальной регистрации.

До этого министерство информации и культуры Афганистана ввело запрет на трансляцию по телевидению любых политических и экономических дискуссий. По данным AFJC, тележурналисты смогут взаимодействовать только с представителями действующей администрации.

Приказ распространился и на экономические дискуссии, которые «бросают вызов действующему правительству». Ограничения касаются в том числе частных и независимых телеканалов.

Ранее в Афганистане собрались строить дома так, чтобы из окон не было видно женщин.

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