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В Совфеде рассказали, снимет ли Россия террористический статус с «Талибана»

Сенатор Джабаров допустил снятие террористического статуса с «Талибана»
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Bernat Armangue/Reuters

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия может снять террористический статус с движения «Талибан», поскольку «вечного мало что бывает». Его слова приводит News.ru.

Он напомнил, что представители движения стараются создавать государство, соответствующее нормам международного права, а Россия заинтересована в том, чтобы соседями в Центральной Азии была организация, которая придерживается необходимых норм.

«Если все пойдет таким путем, я думаю, что настанет время, когда все ограничения по «Талибану» будут сняты», — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что на это нужно время и конкретные условия. Политик также выразил надежду, что Афганистан пойдет в правильном направлении. Для снятия террористического статуса с «Талибана» должен быть соблюден комплекс требований как внутри страны, так и на международной арене, указал Джабаров.

До этого министерство иностранных дел Афганистана приветствовало инициативу российской Государственной думы об исключении движения «Талибан» из списка террористов. Депутаты в первом чтении одобрили законопроект, позволяющий снять запрет деятельности талибов по решению суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя.

В Кремле заявили, что решение по «Талибану» еще не принято, а в Госдуме пояснили «Газете.Ru», что в случае исключения талибов из списка террористов россиянам не будет грозить никаких правовых последствий за вступление в движение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин утвердил возможность приостановки запрета деятельности террористической организации.

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