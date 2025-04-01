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Назначен новый замминистра МЧС РФ

Путин назначил генерал-лейтенанта Вячеслава Бутко замминистра МЧС России
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tcmkio.ru

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Вячеслава Бутко заместителем главы МЧС РФ. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, Бутко будет заниматься делами гражданской обороны, чрезвычайными ситуациями и ликвидациями последствий стихийных бедствий.

Указ вступил в силу с 1 апреля.

Вячеслав Бутко родился 18 сентября 1978 года в Эстонской ССР. В 2000 и 2001 годах он выполнял служебно-боевые задачи в составе оперативной группы МЧС РФ на территории Северо-Кавказского региона. Бутко имеет степень кандидата технических наук. Награжден государственными и ведомственными наградами. Женат, воспитывает троих детей.

28 марта сообщалось, что Путин назначил командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ Вооруженных сил РФ Михаила Гудкова заместителем командующего Военно-морским флотом России.

Ранее Путин назначил выпускника «школы губернаторов» врио главы Оренбургской области.

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