Путин назначил выпускника «школы губернаторов» врио главы Оренбургской области

Глава правительства Донецкой народной республики Евгений Солнцев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Солнцева Евгения Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Оренбургской области», — говорится в указе.

Солнцев на встрече с Путиным заявил, что готов возглавить Оренбургскую область и поблагодарил главу государства за такое предложение.

«Я согласен. Для меня регион незнакомый, надо пару месяцев объективно оценить ситуацию», — сказал Солнцев и пообещал применить весь свой трудовой опыт для развития Оренбургской области.

Евгений Солнцев является выпускником так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Незадолго до этого сообщалось, что Путин предложил главе Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Паслер поблагодарил Путина за доверие и заявил о готовности приложить все усилия для работы на новом месте. Позже был опубликован указ о назначении Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.

Ранее Путин назначил выпускника «школы губернаторов» врио главы Новгородской области.