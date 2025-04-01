Суд назначил дату заседания по делу блогера Апачева, который нарисовал граффити в Судже

Промышленный районный суд Курска назначил судебное заседание по делу блогера Акима Апачева, нарисовавшего граффити с нецензурной надписью в Судже. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

«Судебное заседание назначено на 14:30 10.04.2025»‎, — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что на блогера составили протокол.

29 марта Апачев предложил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну помощь в восстановлении памятников в Курской области после того, как он изрисовал граффити здания в регионе. Он добавил, что всегда тепло относился к Курской области, давал бесплатные концерты российским бойцам в зоне СВО, в Суджу тоже направился с благими намерениями.

22 марта Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo опубликовал репортаж из Суджи, героем которого стал Аким Апачев. Блогер и рэпер ранее приехал в Курскую область, где при поддержке регионального «Народного Фронта» провел третий урок Открытого Русского Космоса. В Суджу с журналистами WarGonzo Апачев отправился, как он сам заявил в ролике, чтобы оставить там «свою наскальную живопись».

В видео Апачев рисовал на стенах домов и заборах в Судже, где-то перекрывая граффити, оставленные там отступившими украинскими военными. Некоторые из его надписей были без нецензурной брани, например, «Труба до Киева доведет», «Открытый русский космос», «Так будет с Европой». Однако блогер оставил и те, что содержали матерные выражения. Его действия практически сразу осудили в социальных сетях.

Ранее Хинштейн заявил, что рэпер Апачев бегает от полиции после вандализма в Судже.