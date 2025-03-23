«Пиар на крови»: рэпер Апачев приехал в Суджу и исписал дома матерными граффити

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал наказать блогера и музыканта Акима Апачева, который разрисовал дома в Судже граффити с нецензурными выражениями. Хинштейн заявил, что «хайп на трагедии недопустим». Ранее действиями Апачева возмутились куряне, а также жители Суджи, которые из-за запрета на въезд сами не могут попасть в родной город. Блогер в ответ начал оскорблять людей и угрожать им, а также предложил всем недовольным самостоятельно закрасить его «художества».

Что произошло?

22 марта Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo опубликовал репортаж из Суджи, героем которого стал Аким Апачев. Блогер и рэпер ранее приехал в Курскую область, где при поддержке регионального «Народного Фронта» провел третий урок Открытого Русского Космоса. В Суджу с журналистами WarGonzo Апачев отправился, как он сам заявил в ролике, чтобы оставить там «свою наскальную живопись».

«Современное искусство сегодня должно осмыслять происходящее на войне. Оно должно быть полностью посвящено тому, что происходит здесь и сейчас. И настоящий русский художник обязан работать в прифронтовой зоне, наполняя смыслами и образами наш прекрасный фронтир, как говорила Даша Дугина», — заявил музыкант.

В видео Апачев рисовал на стенах домов и заборах в Судже, где-то перекрывая граффити, оставленные там отступившими украинскими военными. Некоторые из его надписей были без нецензурной брани, например, «Труба до Киева доведет», «Открытый русский космос», «Так будет с Европой» и «Всех убить! Все отнять! Всех любить! Всех обнять!». Однако блогер оставил и те, что содержали матерные выражения.

Его действия практически сразу осудили в социальных сетях. Жители Курской области возмутились тем, что пока въезд в город для обычных граждан запрещен, в Суджу пустили «этого «художника». Пользователи соцсетей призывали заставить Апачева закрасить все граффити.

«Суджане попытались выяснить, зачем он это сделал, на что Апачев начал требовать у возмущенных людей назвать их адрес в Судже, предлагать встретиться в ТЦ Курска, а потом просто начал посылать людей… в комментариях», — сообщила журналистка Ксения Собчак.

Одному из комментаторов блогер угрожал в телефонном разговоре, его запись опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости». В беседе Апачев называл недовольного «говном», активно использовал нецензурную брань и требовал назвать адрес, чтобы встретиться лично, угрожая «пробить» его по номеру телефона, приехать и избить.

В чате жителей Суджи опубликовали инструкцию, в которой объяснялось, как правильно написать заявление в СК РФ, чтобы деятельность Апачева проверили силовики.

В своем Telegram-канале блогер при этом предложил всем недовольным приехать и самостоятельно закрасить его «художества». Позже он все-таки согласился убрать граффити, если на него «выйдет конкретный владелец конкретного дома или забора».

«Хайп на трагедии»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн осудил действия Апачева, назвав его граффити в Судже «пиаром на крови». Он также возмутился тем, что блогер в комментариях «позволяет себе забивать «стрелки» женщинам».

«Подобное считаю просто наглой провокацией! Мы всеми силами стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за свой родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом. В городе, который семь месяцев был сосредоточением тяжелейших боев, людской боли, смерти и крови наших бойцов, которые отбивали Суджу у врага!» — написал врио главы региона в своем Telegram-канале.

Хинштейн пообещал, что все материалы будут переданы в компетентные органы, а блогера оштрафуют.

По словам врио губернатора, в действиях Апачева присутствуют как минимум три состава административного правонарушения: нарушение запрета на въезд, использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм.

Хинштейн заявил, что поручил руководителю комитета региональной безопасности подготовить возбуждение административного производства в связи с нарушением запрета на въезд. Второй и третий вопрос находятся в зоне ответственности органов внутренних дел и прокуратуры, куда власти Курской области обратятся 24 марта с соответствующим заявлением.

«Если кто-то чувствует себя героем, то героизм лучше проявить, надев военную форму. <…> А хайп на трагедии недопустим», — заключил Хинштейн.

Сам Апачев в ответ заявил, что готов понести полную ответственность за правонарушение. Следом он опубликовал фотографию одного из граффити: надписи Суджа и Донецк, между которыми нарисовано сердце. И задался вопросом, какой штраф он должен будет за это заплатить.

Кто такой Аким Апачев?

Аким Апачев — рэпер, журналист и блогер. Он известен прежде всего как автор песни «Лето и арбалеты», которая считается неофициальным гимном ЧВК «Вагнер». Апачев родился и вырос в Мариуполе, впоследствии переехал в Донецк, где начал работать корреспондентом ANNA-News.

Известность он получил в 2021-м, когда вместе с Юлией Чичериной выпустил такие песни, как «Урожай» и «Армата». В этом же году он представил свой дебютный альбом «Говорит Донбасс».