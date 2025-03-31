На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже

Полиция составила протокол о хулиганстве на блогера Апачева за граффити в Судже

Полиция составила протокол о хулиганстве на блогера и рэпера Акима Апачева за публикацию в интернете фото граффити с нецензурной лексикой, нанесенных им в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД России.

По ее информации, курские полицейские завершили проверку по факту совершения противоправных действий Апачевым, который нарисовал граффити с нецензурными выражениями на зданиях в Суджанском районе. Установлено, что блогер опубликовал в интернете видео своей поездки и незаконных действий. Были установлены личность мужчины и его местонахождение. В ходе проверки специалисты провели лингвистическое исследование. В результате был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. Дело передали в суд для рассмотрения и принятия решения, заявили в пресс-службе.

29 марта сообщалось, что Апачев явился в полицию и дал показания по акту вандализма в Судже Курской области.

22 марта Telegram-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo опубликовал репортаж из Суджи, героем которого стал Апачев.

В видео мужчина рисовал на стенах домов и заборах в Судже, где-то перекрывая граффити, оставленные там отступившими украинскими военными. Некоторые из его надписей были без нецензурной брани, например, «Труба до Киева доведет», «Открытый русский космос», «Так будет с Европой». Однако блогер оставил и те, что содержали матерные выражения. Его действия практически сразу осудили в социальных сетях.

На фоне этого Апачев принес извинения за свои граффити. Он отметил, что не хотел никого обидеть своими творчеством, а хотел поддержать российских бойцов.

Ранее Апачев предложил помощь в восстановлении памятников в Курской области.