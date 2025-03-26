Хинштейн рассказал, что рэпер Апачев бегает от полиции после вандализма в Судже

Курская полиция не смогла допросить блогера Акима Апачева (настоящая фамилия — Гасанов) и оформить протоколы за вандализм в Судже, так как он покинул регион. Об этом заявил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, блогера пытаются привлечь к ответственности по трем статьям КоАП РФ и закону Курской области, а также проводят доследственную проверку по ст. 214 УК РФ (вандализм). В ходе телефонного разговора Апачев подтвердил, что был в Судже, но от встречи с полицией отказался.

«24 марта он сообщил, что находится в Донецке, но на связь с местными правоохранителями не выходит. Бесконечно бегать не получится — закон един для всех», — подчеркнул врио губернатора.

22 марта Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo опубликовал репортаж из Суджи, героем которого стал Аким Апачев.

В видео мужчина рисовал на стенах домов и заборах в Судже, где-то перекрывая граффити, оставленные там отступившими украинскими военными. Некоторые из его надписей были без нецензурной брани, например, «Труба до Киева доведет», «Открытый русский космос», «Так будет с Европой». Однако блогер оставил и те, что содержали матерные выражения. Его действия практически сразу осудили в социальных сетях.

На фоне этого Апачев принес извинения за свои граффити. Он отметил, что не хотел никого обидеть своими творчеством, а хотел поддержать российских бойцов.

Ранее Хинштейн призвал курян оценить поступок блогера, сделавшего граффити в Судже.