В подмосковном Красногорске произошел пожар в грузинском ресторане

В подмосковном Красногорске загорелся грузинский ресторан. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В здании, в котором произошло возгорание, также находятся банкетный зал, караоке и бильярд.

30 марта сообщалось, что в Вологде произошел пожар в ресторане «Огни Сухоны». По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание масла во фритюре.

29 марта сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара в ресторане, расположенном в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Были эвакуированы 11 человек, включая шесть детей.

28 марта в Санкт-Петербурге на улице Маршала Казакова в Красносельском районе произошло возгорание в помещении шашлычной. На кухне площадью в 30 квадратных метров вспыхнула вытяжка и начался пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия и потушили возгорание.

Ранее //www.gazeta.ru/social/news/2025/03/30/25430756.shtml, что в России ужесточат противопожарные правила.