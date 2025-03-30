В России ужесточат противопожарные правила

С 1 сентября в России вступают в силу обновленные правила противопожарного режима, которые затронут как бытовые привычки граждан, так и требования к организациям. Об этом РИА Новости рассказал юрист Александр Хаминский, руководитель центра правопорядка Москвы и Подмосковья.

На землях общего пользования и частных домовладениях в населенных пунктах запрещено разводить костры для приготовления пищи, жечь мусор, траву или листву вне специально оборудованных мест.

«Это устранит хаотичное сжигание отходов, которое часто становится причиной пожаров», — пояснил Хаминский.

Населенные пункты, граничащие с участками, заросшими сорняками, будут считаться зонами повышенной пожарной опасности. Сухая биомасса сорных растений — идеальное топливо для огня.

Запрещено курить в местах погрузки/разгрузки горючих материалов. Это касается складов, АЗС и промышленных объектов.

В лифтовых холлах запрещено размещать кладовые, магазины или хранить горючие материалы.

«Эти зоны — ключевые пути эвакуации. Их загромождение смертельно опасно», — подчеркнул юрист.

Также нельзя закрывать или маскировать планы эвакуации в помещениях.

Торговые центры и кафе больше не смогут использовать лифтовые холлы для коммерческих точек.

«Раньше красота интерьера часто ставилась выше безопасности. Теперь это изменится», — отметил Хаминский.

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