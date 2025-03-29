В Петербурге произошел пожар в ресторане

Один человек пострадал в результате пожара в ресторане, расположенном в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления МЧС России.

«В ресторане, в помещении кухни площадью 80 квадратных метров, происходило горение обстановки на площади 20 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Были эвакуированы 11 человек, включая шесть детей. Пострадавший мужчина госпитализирован.

Пожар потушили в 22:12. Для ликвидации возгорания задействовали 15 специалистов МЧС и три единицы техники, добавили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге на улице Маршала Казакова в Красносельском районе произошло возгорание в помещении шашлычной. На кухне площадью в 30 квадратных метров вспыхнула вытяжка и начался пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия и потушили возгорание. Сведений о пострадавших в результате случившегося не поступало. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются.

Ранее в Петербурге загорелась одна из первых городских больниц России.