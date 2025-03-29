Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге произошел пожар в ресторане

МЧС: в Петербурге загорелся ресторан, пострадал мужчина
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Один человек пострадал в результате пожара в ресторане, расположенном в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления МЧС России.

«В ресторане, в помещении кухни площадью 80 квадратных метров, происходило горение обстановки на площади 20 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Были эвакуированы 11 человек, включая шесть детей. Пострадавший мужчина госпитализирован.

Пожар потушили в 22:12. Для ликвидации возгорания задействовали 15 специалистов МЧС и три единицы техники, добавили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге на улице Маршала Казакова в Красносельском районе произошло возгорание в помещении шашлычной. На кухне площадью в 30 квадратных метров вспыхнула вытяжка и начался пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия и потушили возгорание. Сведений о пострадавших в результате случившегося не поступало. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются.

Ранее в Петербурге загорелась одна из первых городских больниц России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами