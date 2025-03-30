Пожар произошел в вологодском ресторане, эвакуированы 15 человек

В Вологде произошел пожар в ресторане «Огни Сухоны», доложил мэр города Андрей Накрошаев губернатору Вологодской области Георгию Филимонову. Информация об этом размещена в Telegram-канале главы региона.

Сигнал о возгорании на кухне ресторана поступил в 21:14 30 марта. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание масла во фритюре.

Персонал и посетители в количестве 15 человек были эвакуированы, пострадавших нет.

По данным МЧС, огонь распространился на 900 квадратах. На месте работают 40 сотрудников и 12 единиц техники. Пожару присвоен третий уровень сложности.

30 марта православный храм загорелся в поселке Кедровый, расположенном в Емельяновском районе Красноярского края. Из заявления МЧС следует, что площадь пожара составила 400 квадратных метров. На место происшествия выезжали 14 сотрудников экстренных служб и пять единиц техники.

Ранее жителей РФ предупредили об ужесточении противопожарных правил.