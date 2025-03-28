Петербургская шашлычная загорелась из-за кухонной вытяжки

В Петербурге произошел пожар в помещении шашлычной. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления МЧС РФ по Петербургу сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в заведении общественного питания, расположенном на улице Маршала Казакова в Красносельском районе. На кухне площадью в 30 квадратных метров вспыхнула вытяжка и начался пожар.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия и потушили возгорание. Сведений о пострадавших в результате случившегося не поступало. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются.

До этого в Ленобласти начали проверку после пожара в жилом доме с тремя пострадавшими. Соблюдение прав и законных интересов жильцов находится на контроле городской прокуратуры.

Ранее мобильный телефон задымился у школьника во время урока в российском городе.