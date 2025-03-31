Сочинский аэропорт принял несколько рейсов в связи с улучшением погоды

Аэропорт Сочи принял пять рейсов в связи с временным улучшением погоды в районе воздушной гавани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Воздушная гавань с 19:50 мск приняла пять рейсов», — отмечается в сообщении.

Так, в аэропорту приземлились самолеты авиакомпаний Red Wings (рейс из Пхукета), «Россия» (из Стамбула), «Икар» (из Нижнего Новгорода), Armenian Airlines (из Еревана), «Ижавиа» (из Ижевска).

В 19:20 мск стало известно, что 12 рейсов уйдут на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Сочи. В аэропорту курортного города сообщили, что семь самолетов сядут в Минеральных Водах, один — в Махачкале и еще один — в Астрахани.

Этим утром в аэропорту Минеральных Вод загорелось шасси у военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан» во время посадки. По словам источника 112, возгорание ликвидировали пожарные расчеты. Экипаж самолета из восьми человек не пострадал. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Накануне в аэропорту Южно-Сахалинска самолет DHС-6 во время буксировки врезался в стену ангара. По данным прокуратуры, инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании «Арт АВИА». На самолете нашли повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сотни пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за сильного тумана.