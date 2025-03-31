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Более 10 самолетов уйдут на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Сочи

Аэропорт Сочи: 12 рейсов уйдут на запасные аэродромы из-за сильного тумана
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Shutterstock

Двенадцать самолетов приземлятся на запасных аэродромах из-за сильного тумана в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани курортного города.

По ее данным, туманная погода сохранится до конца дня 31 марта.

«По состоянию на 19:20 мск, для обеспечения безопасности полетов экипажами 12 рейсов приняты решения об уходе на запасные аэродромы», — отмечается в сообщении.

Семь самолетов сядут в Минеральных Водах, один — в Махачкале и еще один — в Астрахани.

Ожидается задержка не только прибытия бортов, но и отправление разворотных рейсов.

Накануне в аэропорту Южно-Сахалинска самолет DHС-6 во время буксировки врезался в стену ангара. По данным прокуратуры, инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании «Арт АВИА». На самолете нашли повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.

9 марта сотни пассажиров российских авиакомпаний застряли в аэропорту Сочи из-за сильного тумана.

Ранее в Росавиации сообщили о снижении пассажиропотока авиакомпаний.

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