В Минеральных Водах у самолета во время посадки загорелось шасси

112: в аэропорту Минеральных Вод шасси Ан-124 загорелось во время посадки

В аэропорту Минеральных Вод загорелось шасси у военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан» во время посадки. Об этом сообщил источник Telegram-канала 112.

По словам источника, возгорание ликвидировали пожарные расчеты. Экипаж самолета из восьми человек не пострадал. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал Baza добавил, что самолет прилетел из одной из африканских стран. На борту, предварительно, было 24 человека.

Накануне в аэропорту Южно-Сахалинска самолет DHС-6 во время буксировки врезался в стену ангара. По данным прокуратуры, инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании «Арт АВИА». На самолете нашли повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.

В тот же день Telegram-канал Aviaincident сообщил, что у самолета Ан-12 RA-11371 при посадке в аэропорту назначения Новый Уренгой Ямало-Ненецкого округа Тюменской области России подломилась передняя стойка, в результате чего судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее летевший в Египет самолет совершил посадку в Сочи из-за больного пассажира.