Три человека погибли после взрыва в мечети в Узбекистане

В Андижанской области Узбекистана три человека погибли после взрыва в мечети. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) республики.

Согласно сообщению ведомства, спасатели получили сообщение о «вспышке газовоздушной смеси» в одной из мечетей на территории религиозного учреждения имени Мирзо Улугбека Избасканского района Андижанской области.

По информации МЧС, в результате взрыва десять человек были ранены. Днем 31 марта сообщалось о шести пострадавших.

В декабре прошлого года в Узбекистане в городе Фергане взорвалась заправочная станция. Причиной взрыва стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности при сливе сжиженного газа. Очевидцы запечатлели момент взрыва на камеру. На кадрах видно, как огонь стремительно распространялся по заправочной станции, были слышны хлопки.

28 марта взрыв произошел на станции ремонта газобаллонного оборудования в Луганске. По информации МЧС, инцидент произошел на улице Краснодонская. Пожар ликвидировали на 400 «квадратах» 34 специалиста и шесть единиц техники. На месте происшествия спасатели обнаружили 53-летнего мужчину, его госпитализировали с ожогами.

Ранее в Свердловской области рабочий подорвался на газовой заправке.