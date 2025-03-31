Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три человека погибли после взрыва в мечети в Узбекистане

МЧС Узбекистана: в мечети Андижанской области произошел взрыв, трое погибли

В Андижанской области Узбекистана три человека погибли после взрыва в мечети. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) республики.

Согласно сообщению ведомства, спасатели получили сообщение о «вспышке газовоздушной смеси» в одной из мечетей на территории религиозного учреждения имени Мирзо Улугбека Избасканского района Андижанской области.

По информации МЧС, в результате взрыва десять человек были ранены. Днем 31 марта сообщалось о шести пострадавших.

В декабре прошлого года в Узбекистане в городе Фергане взорвалась заправочная станция. Причиной взрыва стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности при сливе сжиженного газа. Очевидцы запечатлели момент взрыва на камеру. На кадрах видно, как огонь стремительно распространялся по заправочной станции, были слышны хлопки.

28 марта взрыв произошел на станции ремонта газобаллонного оборудования в Луганске. По информации МЧС, инцидент произошел на улице Краснодонская. Пожар ликвидировали на 400 «квадратах» 34 специалиста и шесть единиц техники. На месте происшествия спасатели обнаружили 53-летнего мужчину, его госпитализировали с ожогами.

Ранее в Свердловской области рабочий подорвался на газовой заправке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами