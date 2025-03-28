На станции ремонта газобаллонного оборудования в Луганске произошел взрыв

МЧС: в Луганске на станции ремонта газобаллонного оборудования произошел взрыв

В Луганске на станции ремонта газобаллонного оборудования произошел взрыв. Пострадал мужчина, об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, ЧП случилось на улице Краснодонская. Уточняется, что пожар ликвидировали на 400 квадратах 34 специалиста и 6 единиц техники.

«‎На станции ремонта газобаллонного оборудования, взорвался газ, от этого случился пожар», — говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели нашли 53-летнего мужчину, его госпитализировали с ожогами.

Накануне в поселке Красногорский Еманжелинского округа в Челябинской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме.

В ночь на 5 марта взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Белореченск в Краснодарском крае. В МЧС России рассказали, что в результате происшествия пострадали три человека. По словам главы Белореченского района Сергея Сидоренко, у одного из граждан — 32-летнего мужчины — были диагностированы ожоги 70% тела.

Ранее появились подробности взрыва газа в доме в Махачкале.