В Свердловской области рабочий подорвался на газовой заправке

В Свердловской области рабочий не выжил при взрыве на газовой заправке

В городе Камышлове Свердловской области взорвалось здание на территории газовой заправки, 52-летний оператор АЗС не выжил. Об этом сообщает издание E1.RU в своем Telegram-канале.

«Я не в курсе, что именно произошло. Какой-то взрыв. Насколько я понял, он был на улице в этот момент», — рассказал изданию брат оператора.

По информации МЧС, разрушенное здание не использовалось. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Узбекистане в городе Фергане взорвалась заправочная станция. Причиной взрыва стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности при сливе сжиженного газа. Очевидцы запечатлели момент взрыва на камеру. На кадрах видно, как огонь стремительно распространялся по заправочной станции, были слышны хлопки на АЗС. После этого автомобили начали уезжать от места происшествия, а люди снимали происходящее на телефон.

Издание «Газета.uz» сообщило, что пламя охватило людей, которые находились в момент взрыва на заправочной станции, очевидцам пришлось тушить их.

Ранее автоэксперты объяснили, почему на заправках происходят взрывы.