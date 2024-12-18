На видео попал взрыв на заправке в Узбекистане

В Узбекистане в городе Фергане взорвалась заправочная станция. Об этом сообщает издание «Газета.uz».

Причиной взрыва стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности при сливе сжиженного газа. Сотрудники служб спасения сообщили, что взрыв произошел в 13:43, при этом в 14:12 пожар полностью ликвидировали.

Очевидцы запечатлели момент взрыва на камеру. На кадрах видно, как огонь стремительно распространяется по заправочной станции, слышны хлопки на АЗС. После чего автомобили начинают уезжать от места происшествия, а люди снимают происходящее на телефон.

Уточняется, что пламя охватило людей, которые находились в момент взрыва на заправочной станции, очевидцам пришлось тушить их.

Сообщается, что сотрудники МЧС Ферганской области, руководители профильных министерств и ведомств быстро приехали на место происшествия и организовали работы по устранению последствий пожара на АЗС.

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