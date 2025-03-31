Газ взорвался в мечети в Узбекистане

В Узбекистане произошел взрыв газа в мечети, шесть человек пострадали

Газ взорвался в мечети в Андижанской области Узбекистана, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики в Telegram-канале.

«В МФЙ Андижанской области поступило сообщение о вспышке воздушно-газовой смеси в одной из мечетей, расположенных на территории МФЦ «Мирзо Улугбек» Избосканского района Андижанской области», — говорится в сообщении.

Власти и ответственные лица прибыли на место происшествия, ситуация полностью взята под контроль, добавили в МЧС.

По предварительным данным, в результате взрыва шесть человек получили ранения.

28 марта взрыв произошел на станции ремонта газобаллонного оборудования в Луганске. По информации МЧС, ЧП случилось на улице Краснодонская. Пожар ликвидировали на 400 «квадратах» 34 специалиста и шесть единиц техники. На месте происшествия спасатели обнаружили 53-летнего мужчину, его госпитализировали с ожогами.

Ранее в Свердловской области рабочий подорвался на газовой заправке.