В Госдуме заявили, что депутаты все еще хотят полностью запретить вейпы

Правительство России не поддержало законопроект КПРФ о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил «Газете.Ru», что теперь инициативу, скорее всего, отклонят. По его словам, неодобрение кабмина не повлияет на желание депутатов полностью запретить вейпы.

«Я думаю, с этой инициативой будет то, что ее в итоге отклонят, потому что есть отрицательный отзыв правительства РФ. Если мы говорим о законопроекте КПРФ, здесь никаких неожиданностей не будет. По нему голосование в Думе, конечно, будет, потому что все законопроекты в Думе проходят через процедуру голосования. Правительство неоднократно уже отклоняло и ЛДПР законопроекты, и КПРФ, которые касаются этой темы. Мы, ряд депутатов, безусловно, имеем определенную позицию и считаем, что необходимо полностью запретить вейпы. Я думаю, этот отрицательный отзыв не будет на эту позицию влиять, и те депутаты, которые действительно выступают за полный запрет вейпов, будут и дальше выступать за полный запрет вейпов», — сказал он.

В конце декабря 2024 года депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить запрет оптовой и розничной торговли никотином или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления. 31 марта РИА Новости сообщило, что правительство не поддержало инициативу.

В январе глава комитета парламента по охране здоровья Сергей Леонов говорил, что скоро на рассмотрение Госдумы поступит новая редакция межфракционного законопроекта о полном запрете продажи вейпов в РФ. Идею поддержал Роспотребнадзор, к полному запрету вейпов призывал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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