Попова: Роспотребнадзор поддерживает законопроект о запрете оборота вейпов в РФ

Роспотребнадзор поддержал законопроект о запрете оборота вейпов в России. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости.

«Да, безусловно, этот законопроект мы полностью поддерживаем, основываясь на результатах наших исследований», — заявила она.

До этого глава комитета парламента по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что новая редакция межфракционного законопроекта о полном запрете продажи вейпов в РФ совсем скоро поступит на рассмотрение Госдумы.

Парламентарий добавил, что вейпы, несмотря на запрет продажи их детям, употребляет молодежь. Он добавил, что затраты на лечение для государства будут намного выше, чем сборы от акцизов.

20 января председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до конца сессии.

Позже Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним.

Ранее Госдума приняла проект о штрафах за продажу детям вейпов.