В Госдуму внесут новую редакцию закона о продаже вейпов

Новая редакция межфракционного законопроекта о полном запрете продажи вейпов в РФ совсем скоро поступит на рассмотрение Государственной думы России. Об этом заявил глава комитета парламента по охране здоровья Сергей Леонов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что 20 января в Совете Думы приняли решение о подготовке новой редакции межфракционного проекта закона о полном запрете вейпов в стране.

По словам Леонова, данное решение давно назрело.

Парламентарий добавил, что вейпы, несмотря на запрет продажи их детям, употребляет молодежь. Он добавил, что затраты на лечение для государства будут намного выше, чем сборы от акцизов.

20 января председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до конца сессии.

18 января Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним.

Ранее Госдума приняла проект о штрафах за продажу детям вейпов.