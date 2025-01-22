Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нарколог оценил практику кодирования подростков от вейпов

Нарколог Шуров: кодирование подростков от вейпов напоминает шаманизм
close
Александр Вильф/РИА «Новости»

В России набирает популярность практика кодирования подростков от курения вейпов с помощью гипноза. Однако на самом деле видимых результатов она не приносит и больше напоминает «научно декорированный шаманизм», заявил в беседе с 360.ru психиатр и нарколог Василий Шуров.

Шуров подчеркнул, что такие методы, как введение в транс, запугивание и гипноз, в отношении подростков не работают, а если и приносят результат, то он будет временно держаться на страхе. Фундаментально внутренних изменений не происходит, значит, и от вредной привычки человек не отказывается, а сама процедура просто выглядит как перенос ответственности за нее на врача, объяснил Шуров.

Нарколог назвал сомнительной и слишком дорогостоящей практику кодирования, отметив, что решаются на нее, легкомысленно надеясь на быстрый результат.

«Думаю, она заходит и родителям, и подросткам, но это научно декорированный шаманизм, не более», — подчеркнул специалист.

В том числе не помогают победить зависимость иглорефлексотерапия и гипноз, добавил врач. Он напомнил, что человеку, который хочет избавиться от никотиновой зависимости, нужно много работать над собой, прикладывать усилия и порой предпринимать десятки попыток снова и снова вплоть до успешного результата. В том числе зависимым пациентам обычно назначают психотерапию, препараты для блокировки никотиновых рецепторов, а количество выкуренных сигарет и вейпов человек снижает постепенно, заключил Шуров.

Накануне Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах до 2 млн рублей за продажу вейпов детям. Теперь документ будет направлен на рассмотрение в Совфед.

Ранее в Госдуме связали эпидемию подросткового облысения с вейпами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами