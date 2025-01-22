Нарколог оценил практику кодирования подростков от вейпов

В России набирает популярность практика кодирования подростков от курения вейпов с помощью гипноза. Однако на самом деле видимых результатов она не приносит и больше напоминает «научно декорированный шаманизм», заявил в беседе с 360.ru психиатр и нарколог Василий Шуров.

Шуров подчеркнул, что такие методы, как введение в транс, запугивание и гипноз, в отношении подростков не работают, а если и приносят результат, то он будет временно держаться на страхе. Фундаментально внутренних изменений не происходит, значит, и от вредной привычки человек не отказывается, а сама процедура просто выглядит как перенос ответственности за нее на врача, объяснил Шуров.

Нарколог назвал сомнительной и слишком дорогостоящей практику кодирования, отметив, что решаются на нее, легкомысленно надеясь на быстрый результат.

«Думаю, она заходит и родителям, и подросткам, но это научно декорированный шаманизм, не более», — подчеркнул специалист.

В том числе не помогают победить зависимость иглорефлексотерапия и гипноз, добавил врач. Он напомнил, что человеку, который хочет избавиться от никотиновой зависимости, нужно много работать над собой, прикладывать усилия и порой предпринимать десятки попыток снова и снова вплоть до успешного результата. В том числе зависимым пациентам обычно назначают психотерапию, препараты для блокировки никотиновых рецепторов, а количество выкуренных сигарет и вейпов человек снижает постепенно, заключил Шуров.

Накануне Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах до 2 млн рублей за продажу вейпов детям. Теперь документ будет направлен на рассмотрение в Совфед.

Ранее в Госдуме связали эпидемию подросткового облысения с вейпами.