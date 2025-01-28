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Все фракции Госдумы поддержали инициативу о запрете вейпов

Володин: все фракции Госдумы поддерживают инициативу о полном запрете вейпов
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Shutterstock

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что все фракции нижней палаты парламента поддерживают полный запрет вейпов в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Очень хорошо то, что все фракции поддерживают это решение», — отметил он.

По его словам, Госдуме надо провести диалог с правительством, «чтобы выйти уже на законодательную инициативу». Володин призвал всех вместе объединить возможности по данной законодательной инициативе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что ее ведомство полностью поддерживает запрет вейпов. До этого глава комитета парламента по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что новая редакция межфракционного законопроекта о полном запрете продажи вейпов в РФ совсем скоро поступит на рассмотрение Госдумы. Он отметил, что вейпы, несмотря на запрет продажи их детям, употребляет молодежь.

Ранее нарколог оценил практику кодирования подростков от вейпов.

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