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Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России

Путин: ожидаемая продолжительность жизни в РФ должна достичь 78 лет

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Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение» заявил, что продолжительность жизни в РФ должна достичь 78 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского президента, одной из главных целей на предстоящие годы является повышение продолжительности жизни россиян, она должна достичь в среднем 78 лет.

«А в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс», — пояснил Путин.

Он также добавил, что в стране необходимо последовательно решать все вопросы, связанные с продолжительностью жизни, в частности, снижение дифференциации в показателях между регионами страны, а также между мужчинами и женщинами.

До этого ученые из Института имени Вейцмана (Израиль) установили, что у людей старше 57 лет, потерявших обоняние, риск летального исхода после этого события повышается в три раза в течение пяти лет.

Ранее ученый развеял один из главных мифов о долгожителях.

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