Врач рассказал, почему в России среди людей с деменцией чаще встречаются женщины

Более частые случаи деменции среди женщин объясняются тем, что они живут в России значительно дольше мужчин, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт, гериатр, эксперт социального проекта Деменция.net Андрей Ильницкий.

«В России продолжительность жизни женщин на десяток лет больше, чем мужчин. По этой причине женщин почтенного возраста просто больше, чем мужчин, соответственно, и женщин с деменцией как типичной болезни возраста больше», — объяснил Ильницкий.

При этом у женщин есть «защитный» фактор, который может снизить риск развития деменции, добавил врач.

«Гендерные особенности в развитии деменции активно изучаются. Считается, что у женщин профилактическим эффектом обладает вторая Х-хромосома, которая при определенных условиях способна активировать продукцию полезных для головного мозга защитных белков. Однако несмотря на вторую «защитную» Х-хромосому у женщин, факторы риска одинаковы для обоих полов. Это сердечно-сосудистые заболевания, снижение уровня физической активности, неправильное питание, плохой сон, пребывание в неблагоприятных экологических условиях, депрессия, низкий уровень образования», — рассказал доктор.

Для сохранения здоровья людей серебряного возраста на первое место эксперт ставит физическую активность. Также важно правильное питание.

«Еще обязательно иметь хороший уровень социализации. Общение, крепкая семья, верные друзья – все это важно для формирования высокой возрастной приспособляемости человека к физическому и психологическому стрессу, с которым он может столкнуться. Люди, которые удовлетворены жизнью и общением, меньше болеют и заболевания переносят легче», — пояснил врач.

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