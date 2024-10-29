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Путин назвал народосбережение «задачей номер один»

Путин счел народосбережение важнейшей задачей для РФ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назвал народосбережение самой важной задачей, стоящей перед руководством страны. Об этом пишет ТАСС.

Во вторник, 29 октября, глава государства выступил на конгрессе «Национальное здравоохранение» в Москве. На мероприятии он отметил, что с 2025 года в РФ стартует реализация новых национальных проектов. В том числе речь идет о проектах «Новые технологии сбережения здоровья» и «Продолжительная и активная жизнь».

«Укрепление и развитие здравоохранения, безусловно, занимает в них ключевое место и охватывает практически все сферы: от первичного звена до внедрения передовых технологий и повышения культуры сохранения здоровья», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, новые национальные проекты основаны на комплексном подходе к использованию всех имеющихся факторов и ресурсов ради народосбережения. При этом последнее является «задачей номер один», резюмировал президент.

Также глава государства обратил внимание на необходимость повысить среднюю продолжительность жизни в РФ до 78 лет. Как он сказал, в дальнейшем соответствующий показатель должен увеличиться и до 80 лет.

Ранее Путин рассказал, что регулярно проходит медицинские обследования.

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