Путин назвал народосбережение «задачей номер один»

Президент РФ Владимир Путин назвал народосбережение самой важной задачей, стоящей перед руководством страны. Об этом пишет ТАСС.

Во вторник, 29 октября, глава государства выступил на конгрессе «Национальное здравоохранение» в Москве. На мероприятии он отметил, что с 2025 года в РФ стартует реализация новых национальных проектов. В том числе речь идет о проектах «Новые технологии сбережения здоровья» и «Продолжительная и активная жизнь».

«Укрепление и развитие здравоохранения, безусловно, занимает в них ключевое место и охватывает практически все сферы: от первичного звена до внедрения передовых технологий и повышения культуры сохранения здоровья», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, новые национальные проекты основаны на комплексном подходе к использованию всех имеющихся факторов и ресурсов ради народосбережения. При этом последнее является «задачей номер один», резюмировал президент.

Также глава государства обратил внимание на необходимость повысить среднюю продолжительность жизни в РФ до 78 лет. Как он сказал, в дальнейшем соответствующий показатель должен увеличиться и до 80 лет.

Ранее Путин рассказал, что регулярно проходит медицинские обследования.