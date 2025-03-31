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Росгвардия опубликовала видео штурма здания в Мурманске, откуда велась стрельба

Росгвардия показала видео штурма дома в Мурманске, откуда велась стрельба
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Telegram-канал «Mash»

Росгвардия опубликовала видеозапись штурма многоэтажного дома в Мурманске, откуда мужчина вел стрельбу. Ролик размещен в Telegram-канале ведомства.

«Видео работы сотрудников мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии в ходе штурма крыши 14-этажного здания и нейтрализации стрелка, который ранее открыл беспорядочную стрельбу», — говорится в подписи к видео.

Вечером 30 марта в центре Мурманска мужчина открыл огонь с крыши многоэтажного жилого дома. Центр города был оцеплен, прибывшие на место силовики провели штурм здания. По данным экстренных служб, пострадавших среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов нет. Стрелявший был ранен при задержании и госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь полицейских. Мотивы стрелка выясняются. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Утром 26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что неизвестные устроили стрельбу в жилом комплексе «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном. Отмечается, что несколько человек поджидали мужчину возле подъезда. Когда тот вышел, неизвестный открыл стрельбу. Затем из машины вышли охранники мужчины и открыли ответный огонь. Инцидент попал на видео. По информации «Известий», причиной стрельбы стало покушение на сотрудника Минобороны России.

Ранее в Екатеринбурге поймали мужчину, который станцевал и устроил стрельбу у храма.

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Стрельба в Мурманске
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