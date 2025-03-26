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В подмосковном Железнодорожном произошла стрельба

Mash: в подмосковном Железнодорожном неизвестные устроили стрельбу
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Global Look Press

Неизвестные устроили стрельбу в жилом комплексе «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что несколько человек поджидали мужчину возле подъезда. Когда тот вышел, неизвестный открыл пальбу. Затем из машины вышли охранники мужчины и открыли ответный огонь.

Стрелку и его подельникам удалось сбежать и скрыться на автомобилях. В настоящее время их разыскивает полиция.

Информации о состоянии мужчины, в чью сторону открыли огонь, не приводится.

24 марта сообщалось, что полицейские задержали в городе Артеме Приморского края мужчину за стрельбу из автомата в воздух. Подозреваемым оказался 39-летний мужчина. Его задержали и доставили в отделение полиции, где возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

До этого молодого человека задержали за стрельбу на станции метро «Василеостровская» в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел вечером 22 марта в вагоне поезда, следующего по Невско-Василеостровской линии.

Ранее в Екатеринбурге поймали мужчину, который станцевал и устроил стрельбу у храма.

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