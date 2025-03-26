На видео попала перестрелка на парковке в Подмосковье

Появилось видео с перестрелкой двух мужчин и прятками среди машин в Подмосковье

В подмосковном Железнодорожном произошла перестрелка на парковке у ЖК «Ольгино парк». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Неизвестный поджидал с утра мужчину возле подъезда. Когда тот вышел, со слов очевидцев, неадекват начал пальбу. Затем из машины вылез охранник потенциальной жертвы — открыл ответный огонь», — говорится в публикации.

В итоге нападавшему удалось сбежать и уехать на «Жигулях». Впоследствии его поймала полиция.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мигрант напал на водителя Toyota на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся на дороге, после чего их разнимает прохожий. Далее на записи видно, как один из конфликтующих садится в серый легковой автомобиль и уезжает.

Ранее водитель маршрутки напал на женщину на заправке в Подмосковье и попал на видео.