В Мурманске местный житель устроил стрельбу с крыши здания. Он ранен при задержании, мотивы выясняются

В Мурманске нейтрализовали стрелявшего с крыши здания, пострадавших нет

Вечером в воскресенье, 30 марта, в центре Мурманска местный житель открыл огонь с крыши 14-этажного дома. По данным властей, никто не пострадал. Стрелявший получил тяжелое ранение при задержании. Его мотивы выясняются. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников полиции.

Вечером 30 марта в центре Мурманска мужчина открыл огонь с крыши многоэтажного жилого дома. Центр города был оцеплен, прибывшие на место силовики провели штурм здания. По данным экстренных служб, пострадавших среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов нет. Стрелявший были ранен при задержании и госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь полицейских. Мотивы стрелка выясняются.

Что случилось

Стрельба началась около 21:30 в воскресенье (время совпадает с московским). Мужчина забрался на крышу 14-этажного дома №10 по Кольскому проспекту — одному из самых длинных и загруженных проспектов города — и начал стрелять по патрульному автомобилю и, возможно, по окнам квартир домов, расположенных напротив. Машина получила повреждения, однако никто из находившихся внутри не пострадал.

Была информация, что ранения получили местные жители, но она не подтвердилась.

Местность была оперативно оцеплена, Кольский проспект перекрыт на протяжении двух кварталов. Жители близлежащих домов наблюдали работу силовиков. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал их не паниковать, погасить свет и отойти от окон.

На место прибыли спецподразделения Росгвардии — бойцы СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь». Стрелявший отказался от переговоров и продолжил стрелять. Сотрудники приняли решение о штурме здания, стрелка нейтрализовал снайпер.

Как сообщил Следственный комитет, в результате огневого контакта мужчина получил тяжелое ранение в область головы и был доставлен в реанимацию.

На крыше были обнаружены две единицы огнестрельного оружия — нарезной карабин «Вепрь» калибра 7,62 мм и охотничья двуствольная винтовка ИЖ-27 калибра 12 мм. Следователи также зафиксировали большое количество стреляных гильз. По предварительным данным, стрелок успел отстрелять не менее двух магазинов. Местные жители говорил о примерно 30 выстрелах.

Кто стрелял

По информации регионального управления Следственного комитета, стрелявший — житель Мурманска 1981 года рождения. По данным Telegram-канала Mash, его зовут Владислав. Он, предположительно, забаррикадировал вход на крышу колючей проволокой и облил участок горючим веществом, предположительно бензином. Действовал он в одиночку.

Mash со ссылкой на свои источники утверждает, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Однако ТАСС в экстренных службах сообщили, что стрелок не состоит на учете в психдиспансере.

Уголовное дело

По факту случившегося Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Стрелку может грозить пожизненное лишение свободы.

Начальник отдела криминалистики СУ СК по региону Виталий Баранов сообщил, что в настоящее время продолжается комплекс следственных мероприятий: допрашиваются свидетели, анализируются изъятые улики, назначены экспертизы.

По его словам, стрелявший «продолжил противоправные деяния, не вступал в контакт, и в целях обеспечения общественной безопасности было принято решение о нейтрализации». Сейчас подозреваемый находится в тяжелом состоянии под охраной в больнице.