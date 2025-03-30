Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции оппозиция предложила провести митинги по всей стране

Турецкая оппозиция предложила создать график митингов по всей стране
close
Murad Sezer/Reuters

Оппозиция Турции заявила об участии в субботней акции протеста в Стамбуле миллионов граждан и призвала распространить демонстрации на всю страну по заранее установленному графику. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Лидер Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель также заявил о намерении собрать более 28 млн подписей за досрочные выборы и освобождение мэра Стамбула Экрема Имамоглу – именно столько человек проголосовали за президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2023 года.

Решение оппозиции децентрализовать протесты и перенести их из центра Стамбула на окраины обусловлено значительным количеством арестов. С момента задержания Имамоглу 19 марта правоохранительные органы задержали около 2000 человек, более 260 из которых были заключены под стражу.

Накануне сообщалось, что в Стамбуле организовали масштабную акцию в поддержку арестованного мэра Экрема Имамоглу. Организаторы мероприятия заявили, что ее участниками стали около 2,2 млн человек.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попытки оказать давление на власть и определить политику на улице остались в прошлом.

Ранее россиянам в Стамбуле порекомендовали остаться в отеле из-за протестов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами