В Турции оппозиция предложила провести митинги по всей стране

Оппозиция Турции заявила об участии в субботней акции протеста в Стамбуле миллионов граждан и призвала распространить демонстрации на всю страну по заранее установленному графику. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Лидер Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель также заявил о намерении собрать более 28 млн подписей за досрочные выборы и освобождение мэра Стамбула Экрема Имамоглу – именно столько человек проголосовали за президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2023 года.

Решение оппозиции децентрализовать протесты и перенести их из центра Стамбула на окраины обусловлено значительным количеством арестов. С момента задержания Имамоглу 19 марта правоохранительные органы задержали около 2000 человек, более 260 из которых были заключены под стражу.

Накануне сообщалось, что в Стамбуле организовали масштабную акцию в поддержку арестованного мэра Экрема Имамоглу. Организаторы мероприятия заявили, что ее участниками стали около 2,2 млн человек.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попытки оказать давление на власть и определить политику на улице остались в прошлом.

Ранее россиянам в Стамбуле порекомендовали остаться в отеле из-за протестов.