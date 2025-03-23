Эрдоган отреагировал на протесты в Турции

Эрдоган: попытки оказать давление и определить политику на улице ушли в прошлое

Попытки оказать давление на власть и определить политику на улице остались в прошлом. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя протесты в Стамбуле. Лидера страны цитирует РИА Новости.

«Я хотел бы еще раз напомнить, что выход на улицы и размахивание пальцами в адрес национальной воли, прихватив с собой левые организации, маргинальные группы и вандалов, уходят в прошлое»‎, — сказал Эрдоган.

Глава государства добавил, что определение направления политики и правосудия путем уличных протестов также остались позади.

До этого сообщалось, что на протестах из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали свыше 300 человек. При подавлении протеста один из полицейских был облит кислотой, сообщили в пресс-службе турецкой полиции.

Имамоглу был задержан 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик отрицает обвинения и уже заявил, что не намерен сдаваться.

Он — один из лидеров оппозиционной в Турции Республиканской народной партии и главный политический соперник Эрдогана. За несколько дней до задержания диплом Имамоглу аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). На фоне этого курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры заблокировали, а на улицах начались массовые акции протеста.

Ранее сообщалось, что в Турции на фоне протестов заблокировали аккаунты оппозиционеров в X.