Ушедшего от полиции главреда «Вечерних ведомостей» не вызывали в участок

Главный редактор уральской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников, который скрылся от правоохранителей, пока не вызван в полицию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил его адвокат Георгий Краснов.

«Владислав до сих пор не вызван в полицию, протокол не составлен. Пока ситуация без изменений», — заявил он.

По информации издания, сотрудники правопорядка заявили, что на данный момент разыскивают Постникова.

28 марта стало известно, что Постников сбежал от сотрудников полиции, которые привезли его в отдел для составления протокола об административном правонарушении.

До этого Ленинский районный суд Нижнего Тагила дал 14 суток административного ареста главреду «Вечерних Ведомостей» Владиславу Постникову за демонстрацию экстремистской символики. Поводом для ареста стала личная публикация главреда, которую он сделал в 2021 году. По данным суда, в публикации были размещены фотографии «Штабов Навального» (организация запрещена в России).

В первый раз Постникова задержали 28 февраля, составив в отношении него административный протокол по аналогичной статье. Тогда суд арестовал журналиста на 14 суток, и он должен был освободиться вечером 14 марта.

Ранее стало известно, что главред «Вечерних ведомостей» участвовал в мероприятиях, финансируемых USAID.