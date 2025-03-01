Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главред «Вечерних ведомостей» участвовал в мероприятиях, финансируемых USAID

Главред «Вечерних ведомостей» принимал участие в акциях, финансируемых USAID
close
Владислав Постников/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главный редактор онлайн-издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников, задержанный в Екатеринбурге за демонстрацию запрещенной символики, неоднократно участвовал в мероприятиях, финансируемых Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По информации источника, с 2014 года Постников принимал участие в ряде мероприятий с финансированием указанного агентства, которое в России признано нежелательным. В числе упомянутых мероприятий, в которых он участвовал, назван тренинг движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в Москве в 2018 году, а также конференции «Открытой России» в Чехии и Латвии в 2018-2019 годах, форум «Россия для граждан» в Берлине в 2019-м и тренинг Camp Camp, организованный «Пражским центром гражданского общества» в том же году.

Постников был задержан 28 февраля в Екатеринбурге, ему составили административный протокол за публичную демонстрацию экстремистской символики, суд постановил арестовать его на 14 суток. Согласно сообщению в Telegram-канале «Вечерних ведомостей», Постникова официально задержали до суда.

В июле 2022 года Постников был оштрафован на 100 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. В сентябре того же года стало известно об обысках в его квартире.

Ранее в МВД РФ назвали число штрафов за демонстрацию нацистской символики в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами