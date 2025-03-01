Главред «Вечерних ведомостей» участвовал в мероприятиях, финансируемых USAID

Главный редактор онлайн-издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников, задержанный в Екатеринбурге за демонстрацию запрещенной символики, неоднократно участвовал в мероприятиях, финансируемых Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По информации источника, с 2014 года Постников принимал участие в ряде мероприятий с финансированием указанного агентства, которое в России признано нежелательным. В числе упомянутых мероприятий, в которых он участвовал, назван тренинг движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в Москве в 2018 году, а также конференции «Открытой России» в Чехии и Латвии в 2018-2019 годах, форум «Россия для граждан» в Берлине в 2019-м и тренинг Camp Camp, организованный «Пражским центром гражданского общества» в том же году.

Постников был задержан 28 февраля в Екатеринбурге, ему составили административный протокол за публичную демонстрацию экстремистской символики, суд постановил арестовать его на 14 суток. Согласно сообщению в Telegram-канале «Вечерних ведомостей», Постникова официально задержали до суда.

В июле 2022 года Постников был оштрафован на 100 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. В сентябре того же года стало известно об обысках в его квартире.

Ранее в МВД РФ назвали число штрафов за демонстрацию нацистской символики в 2024 году.