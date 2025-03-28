Главред «Вечерних Ведомостей» сбежал от сотрудников полиции

Главный редактор «Вечерних Ведомостей» Владислав Постников сбежал от сотрудников полиции, которые привезли его в отдел для составления протокола об административном правонарушении. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванный источник.

В публикации говорится, что мужчина скрылся перед началом заседания в Академическом районном суде Екатеринбурга, где должен быть решен вопрос о его аресте по ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики).

До этого Ленинский районный суд Нижнего Тагила дал 14 суток административного ареста главреду «Вечерних Ведомостей» Владиславу Постникову за демонстрацию экстремистской символики. Поводом для ареста стала личная публикация главреда, которую он сделал в 2021 году. По данным суда, в публикации были размещены фотографии «Штабов Навального» (организация запрещена в России).

В первый раз Постникова задержали 28 февраля, составив в отношении него административный протокол по аналогичной статье. Тогда суд арестовал журналиста на 14 суток, и он должен был освободиться вечером 14 марта.

Ранее стало известно, что главред «Вечерних ведомостей» участвовал в мероприятиях, финансируемых USAID.